Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Vedat Sevinç'in (41) kullandığı 06 YJB 24 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi yeni hastane yolu kavşağında Hüseyin Can (40) yönetimindeki 61 TZ 406 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücülerinin yanı sıra Berat Kerim (12), Yusuf İslam (9) ve Meliha Can (50) ile Yusuf (15) ve Nevin Sevinç (43) yaralandı.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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