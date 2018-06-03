Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Ceylan yönetimindeki 61 AU 019 plakalı otomobil, Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkisinde İbrahim Etem Döner'in kullandığı 29 AH 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ali, Ferudun, Cahide ve Yaver Ceylan ile Yavuz Ay ve Gökhan Odabaş yaralandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

