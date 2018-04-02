Gümüşhane’de ‘Matematiğin gözünden hayal kurma-IMAGINARY’ sergisi açıldı

Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü tarafından ‘Matematiğin Gözünden Hayal Kurma (Imaginary)’ isimli uluslararası gezici karma sergi açıldı.

Almanya’da Oberwolfach Matematik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, daha sonra İngiltere ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 60’ı aşkın ülkede düzenlenen sergi, Gümüşhane Üniversitesi kongre salonunda açıldı.

Sanat ile matematiği buluşturan sergideki galeri ve 3 boyutlu çizimler hakkında bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Coşkun, amaçlarının öğrencilere matematiği sevdirmek olduğunu söyledi. Coşkun, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde açılan bu sergi Doğu Karadeniz’in üçüncü ayağı olan Gümüşhane Üniversitesi’nde de açıldı. Şuana kadar aldığımız izlenimlerden öğrencilerimizin çok memnun kaldıklarını gördük. Serginin amacı matematiği sevdirmeye çalışmaktır. Umarız ki bu sergiyi gezen öğrencilerimiz de matematiği sevecektir” dedi.

Matematiğin yaşamın her alanında olduğunu dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise gençlere matematiği sevdirmek adına düzenlenen bu serginin önemine değinerek, “Sergiler hangi amaçla hazırlanmışsa geniş kitlelere ulaşmada kullanılan araçlardan bir tanesidir. Erhan Coşkun hocamız az önce yaptığı açıklamada serginin özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerimize yaptığı katkıdan bahsetti. Hepimiz biliyoruz ki Matematik ilmi temel bilimlerin kapısıdır. Matematik olmadan Fizik, Kimya, Biyoloji olmuyor. Bütün bilimlerde Matematik temeldir. Toplum olarak Matematik ile ilgili sıkıntılarımızı çözebildiğimiz ve hayatın değişik alanlarına uyguladığımız takdirde çok daha müreffeh bir toplum olacağız. Bizler üniversite olarak sadece üniversite öğrencilerimize yönelik faaliyetlerde bulunmak istemiyoruz. Şehir-üniversite bütünleşmesinin en önemli ayağı olan bu tür etkinliklerin şehre olan katkısının da artmasını istiyoruz. Bu nedenle de böyle bir sergi umuyorum ki bütün öğrencilerimize ve bütün ilgililere katkı sağlayacaktır. Matematiği daha çok sevdirecektir. Bu nedenle de serginin açılışında emeği geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Coşkun ve Torul Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Merdan’a, çok teşekkür ediyorum” dedi.

4 Nisan’a kadar Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi salonlarında ziyaretçilere açık olacak sergide ziyaretçiler matematik galerisi, matematiksel programların tanıtımı, boyut ve kaos filmi ile 3 boyutlu cebirsel yüzey hareketlerini görebilecek.