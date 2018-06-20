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Gümüşhane'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kader Batur (25) idaresindeki 71 ER 611 plakalı otomobil, Gümüşhane Devlet Hastanesi yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Aydemir'in (27) kullandığı 34 ZSR 61 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, cipte bulunan sürücü Aydemir ile annesi Hülya Aydemir (58) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Batur'un hemşire olduğu ve görev için hastaneye gittiği, Aydemir ailesinin ise yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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2 yaralı gümüşhane Hüseyin Aydemir Kader Batur trafik kazası

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