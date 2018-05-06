Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Merkeze bağlı Çamlıköy köyünde yaşayan Ahmet Daloğlu (62), dün akşam saatlerinde Koyunoğlu Yaylası'na gitmek üzere 29 DK 756 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı.
Kendisinden bir daha haber alınamayan Daloğlu'nun aracı bugün, köyün Aboynubaşı mevkisinde mantar toplayan vatandaşlarca yaklaşık 60 metrelik şarampole devrilmiş halde bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, aynı alanda arama çalışması yaparak Daloğlu'nun cesedine ulaştı.
Daloğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum