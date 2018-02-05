Gümüşhane'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman Küçüköner (61) idaresindeki 29 DA 686 plakalı otomobil, Torul ilçesi Demirkapı köyü Çalışkanlar Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Otomobilden savrulan ve olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçüköner, kaldırıldığı Torul Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Küçüköner'in, Demirkapı köyünde hayvancılıkla uğraştığı ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle bugün gerçekleşecek ameliyatı için gündüz saatlerinde ilçe merkezine geldiği, hayvanlarını besleyip yeniden eşinin yanına dönmek için Demirkapı köyüne gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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