Gümüşhane'de polis memurunun şehit olması

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulamada "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Olgun Gülay'a otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına, sanık Selçuk Ergin'in avukatı ile polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Ali Haydar Dereli, olayda aracı kimin kullandığı yönünde somut bir delil olmadığını ileri sürdü.

Dereli, olayın ardından serbest bırakılan müvekkilinin dosyaya sonradan eklenen ve özel bir şirketten alınan bilirkişi raporu sonucu tekrar tutuklandığını belirterek, özel şirketlerin kar amacı gütmesi dolayısıyla bu raporun somut gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Polis ekiplerinin aracı bulduğunda müvekkilin yanında bulunan Murat Koca'nın sürücü koltuğunda olduğunun polislerin ifadesiyle sabit olduğunu savunan avukat Dereli, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Banu Erener de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.