Gümüşhane'de polis memurunun şehit olması

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulamada "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Olgun Gülay'a otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına, sanık Selçuk Ergin'in avukatı ile polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Ali Haydar Dereli, olayda aracı kimin kullandığı yönünde somut bir delil olmadığını ileri sürdü.
Dereli, olayın ardından serbest bırakılan müvekkilinin dosyaya sonradan eklenen ve özel bir şirketten alınan bilirkişi raporu sonucu tekrar tutuklandığını belirterek, özel şirketlerin kar amacı gütmesi dolayısıyla bu raporun somut gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Polis ekiplerinin aracı bulduğunda müvekkilin yanında bulunan Murat Koca'nın sürücü koltuğunda olduğunun polislerin ifadesiyle sabit olduğunu savunan avukat Dereli, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.
Müşteki avukatı Banu Erener de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti kısa aranın ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında, 2 Kasım 2017'de, 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.
Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ve Selçuk Ergin, polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracı kullandığı iddia edilen Koca tutuklamış, Ergin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sonrasında ise dosyadaki yeni deliler ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak olay anında yanında bulunan Ergin, aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!
İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum