HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümüşhane'de polis memurunun şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Kontrol noktasındaki uygulamada polis memuru Olgun Gülay'ın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kendisine çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulamada "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Olgun Gülay'a otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına, sanık Selçuk Ergin'in avukatı ile polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Ali Haydar Dereli, olayda aracı kimin kullandığı yönünde somut bir delil olmadığını ileri sürdü.

Dereli, olayın ardından serbest bırakılan müvekkilinin dosyaya sonradan eklenen ve özel bir şirketten alınan bilirkişi raporu sonucu tekrar tutuklandığını belirterek, özel şirketlerin kar amacı gütmesi dolayısıyla bu raporun somut gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Polis ekiplerinin aracı bulduğunda müvekkilin yanında bulunan Murat Koca'nın sürücü koltuğunda olduğunun polislerin ifadesiyle sabit olduğunu savunan avukat Dereli, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Banu Erener de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında, 2 Kasım 2017'de, 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ve Selçuk Ergin, polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracı kullandığı iddia edilen Koca tutuklamış, Ergin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sonrasında ise dosyadaki yeni deliler ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak olay anında yanında bulunan Ergin, aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma gümüşhane Otomobiln kontrol noktasındaki polis memuruna çarpması

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

İlginizi Çekebilir

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İkinci el otomobil sektöründe çığır açan yeni girişim Wowwo tanıtıldı

İkinci el otomobil sektöründe çığır açan yeni girişim Wowwo tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.