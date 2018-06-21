Gümüşhane'de polis memurunun şehit olmasına ilişkin dava

Gümüşhane'de otomobiliyle çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına sanık Selçuk Ergin'in avukatı ile şehit polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Ali Haydar Dereli, önceki savunmalarını tekrar ederek, olayın, davanın açıldığı şekliyle olası kasıtla vuku bulmadığını öne sürdü.
Aracı kullanan kişinin tespitinde en önemli kıstasın polislerin kimi sürücü koltuğunda gördüğü olduğunu savunan Dereli, delil durumuna göre müvekkilinin, hakkındaki suç vasfının ortadan kalkacak olması ve beraat ihtimali dikkate alınarak, daha fazla tutuklu kalmasının önlenmesi için bilhakkın ya da etkin adli kontrolle tahliyesini talep etti.
Müşteki avukatı Banu Erener de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanığın, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında, 2 Kasım 2017'de, 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ve Selçuk Ergin, polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, olay anında yanında bulunan Ergin aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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