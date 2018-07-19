Gümüşhane'de polis memurunun şehit olmasına ilişkin dava

Gümüşhane'de, otomobiliyle çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıkların, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve avukatları ile şehit polis memurunun eşi Hülya, çocukları Kerem, Şimal, Nehir Gülay ve avukatları katıldı.

Duruşmaya Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan tutuklu sanık Ergin, yaptığı savunmada, diğer sanık Murat Koca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Olay günü Koca ile birlikte alkol aldıklarını anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Büfeye kadar aracı ben kullandım. Sonrasında Trabzon'a doğru giderken 'İlerde trafik kontrolü var' dedim. O da 'Bir şey olmaz' dedi. Arabayı sağ şeritten sol şeride döndürdü. 3 tane polis vardı. Bir tanesi koştu, arabanın önüne atladı. Ben de 'Ne yaptın, dur abi, polise vurdun' dedim. O da 'Yok polise vurmadık, duvara vurduk' dedi. Daha sonra Süleymaniye Mahallesi'ne gittik. Polisler gelip bizi aldı. Aracı kullanan ben değildim. Ben polise çarpmadım. Bu konuda suçsuzum. Polis yakınlarına başsağlığı diliyorum."