HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümüşhane'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak sonrası yollardaki su birikintileri oluştu, bazı dükkanlara giren sular itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca temizlendi

Gümüşhane'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dükkanları su bastı, yollarda su birikintisi oluştu.

Kentte iki gündür aralıklara etkili olan yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan yağış sonrası Gümüşhane-Trabzon karayolunun bazı noktalarında su birikintileri oluştu.

Polis ekiplerince trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda su birikintilerine Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Öte yandan, sağanak sonrası bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi. Zarar gören dükkanlar vatandaşlar ve ekipler tarafından temizlendi.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Fransa'da memurlar üçüncü kez genel grevdeFransa'da memurlar üçüncü kez genel grevde
KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane sağanak

En Çok Okunan Haberler

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Eren Erdem: MİT tutanaklarını bana Bület Tezcan verdi

Eren Erdem: MİT tutanaklarını bana Bület Tezcan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.