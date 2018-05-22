Gümüşhane'de sağanak

Gümüşhane'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dükkanları su bastı, yollarda su birikintisi oluştu.
Kentte iki gündür aralıklara etkili olan yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı.
Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan yağış sonrası Gümüşhane-Trabzon karayolunun bazı noktalarında su birikintileri oluştu.
Polis ekiplerince trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda su birikintilerine Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Öte yandan, sağanak sonrası bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi. Zarar gören dükkanlar vatandaşlar ve ekipler tarafından temizlendi.
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