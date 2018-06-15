Gümüşhane'de sel

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde etkili olan yağmur sonucu meydana gelen selde bir iş yerini su bastı, 4 araçta hasar oluştu.
İlçeye bağlı Altınpınar köyünde öğlen saatlerinde başlayıp zaman zaman etkisini artıran dolu ve sağanağın ardından meydana gelen sel sonucu bir evi su bastı. Park halindeki iki otomobil, bir traktör, bir minibüsün hasar gördüğü selde köyün yolları da zarar gördü.
Bazı köylüler sel sularının iş yerlerine girmesini önlemek için tahta parçalarıyla set kurdu.
Selin ardından Torul ilçe Özel İdaresi ile Torul Belediyesi itfaiye ekiplerince köyde hafriyat temizleme çalışması başlatıldı.
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