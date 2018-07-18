Gümüşhane'de terör operasyonu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde Elceğiz köyü kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
Terörist grup, havadan ve karadan sürdürülen operasyonla takibe alındı.
İlçe kırsalında operasyonlar sürerken, çatışmaya ilişkin görüntüler amatör kamera tarafından kaydedildi.
İlçenin Üçtaş köyü kırsalındaki operasyonda, 15 Temmuz'da, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu olduğu öğrenilen, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirilmişti.
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