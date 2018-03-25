HABER

Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı

Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) idaresindeki 28 K 1630 plakalı tır, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı 25 LN 837 otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) araçta sıkıştı.

Gümüşhane Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Denizli'de sabaha karşı büyük facia!Denizli'de sabaha karşı büyük facia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.