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Gümüşhane'de traktörden düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de traktörden düşen çocuk öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde park halindeki traktörün üzerinden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bindal Köyü'nde ağabeyi Mehmet Enes (7) ile evlerinin önünde dedesine ait park halindeki traktörün üzerinde oynayan Ahmet Emre Dündar (5), bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.

Başından yaralanan Dündar, yakınlarınca Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dündar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Emre Dündar düştü gümüşhane traktör

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