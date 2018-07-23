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Gümüşhane'de yatırımlar 4 milyar liraya yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

Vali Okay Memiş: - "Gümüşhane'de 2018 yılında uygulanan projelerin tutarı 3 milyar 945 milyon 505 bin lira"

Gümüşhane'de yatırımlar 4 milyar liraya yaklaştı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kentte 2018 yılında uygulanan projelerin tutarının 3 milyar 945 milyon 505 bin lira olduğunu söyledi.

Memiş, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ildeki yatırımlarda en büyük payın 498 milyon lira ile karayollarına ait olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de devam eden ciddi yatırımlar olduğuna işaret eden Memiş, "Gümüşhane'de 2018 yılında uygulanan projelerin tutarı 3 milyar 945 milyon 505 bin lira. İlimiz adeta tüneller, duble yollar, baraj ve göletler şehri. 52 tünel ile en fazla tüneli olan il biziz. Karadeniz Bölgesi'nin GAP'ı Gümüşhane'de." dedi.

Memiş, yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu dile getirerek, "Dağların arkasında yaşayan insanları düşünen bir liderimiz var. Vatandaşlarımız da yapılan bu hizmetleri karşılıksız bırakmadı ve Türkiye ikinciliğiyle Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti." diye konuştu.

- Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalar

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, inşası devam eden Yeni Zigana Tüneli'ne ilişkin bilgi aktardı.

Yeni Zigana Tüneli'nin dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacağını anımsatan Bayramçavuş, tünelde 24 saat esasıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayramçavuş, her iki tüpte Trabzon tarafından 2 bin 800 metre, Gümüşhane tarafından ise 4 kilometre ilerlediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha kolay ve rahat olması için şu anda şaftları yapıyoruz. Üç ana şaftımız var. Bunların dışında havalandırma için de iki yedek şaftımız daha var. Şaftlarımız çok özel, direkt yüzeye çıkmıyor. Yüzeyin birazcık altında yağmurdan, olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye dönüp soba bacası gibi temiz hava alıyoruz. Dünyada ilk defa uygulanan bir sistem bu. Şaftlar bittikten sonra Gümüşhane tarafından 4 kilometreden ilerlemeye devam edeceğiz. Şu anda 6 bin 800 metre yani yarısına yakınını açtık."

Gümüşhane-Bayburt arasında da yol çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Bayramçavuş, şöyle devam etti:

"5 bin 900 metrelik Vauk Tüneli ile Gümüşhane-Kelkit arasındaki 5 bin 350 metrelik Pekün Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. İkisu-Şiran yolu üzerindeki Tersun Dağı Tüneli'nin projesi de ihale edildi. 5,5 kilometre olarak değerlendirilen tünelle birlikte 66 kilometrelik yol 17 kilometre daha kısalacak."

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gümüşhane'de yatırımlar 4 milyar liraya yaklaştı

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