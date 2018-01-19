Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada örgütün emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, örgütün il yapılanmasında polislerden sorumlu mahrem imamlardan olduğu, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan M.Ö, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek, ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Sanık M.Ö, 1,5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunduğunu, ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(AA)