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Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

"Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla eski Torul Jandarma Komutanı Kahraman'ın yargılanmasına devam edildi

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, tutuksuz sanık eski Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman'ın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kahraman'ın avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Akın Demir, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Gümüşhane Torul Jandarma Komutanı Üsteğmen Talip Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "Yurtta Sulh Konseyi"nin bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla 24 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahraman hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda tanıkları dinlemiş ve Kahraman'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gümüşhane

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