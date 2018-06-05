Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, tutuksuz sanık eski Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman'ın yargılanmasına devam edildi.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini Whatsapp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kahraman'ın avukatı Akın Demir katıldı.
Mahkeme heyeti duruşmada, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığının davaya katılma talebini de değerlendirdi.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Akın Demir, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Demir, Başbakanlığın davaya müdahil olma talebine ilişkin ise "takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine ve sanık hakkında yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Gümüşhane Torul Jandarma Komutanı Üsteğmen Talip Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "Yurtta Sulh Konseyi"nin bildirisini Whatsapp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla 24 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahraman hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda tanıkları dinlemiş ve Kahraman'ın tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.
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