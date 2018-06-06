Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

Gümüşhane'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin görülen davada, örgütün Emniyet imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına, 15 Temmuz 2016 gecesi sohbet grubundaki polislere örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan "Asker eğer sizin oraya gelirse direnç göstermeyin, verdikleri emirleri yerine getirin." şeklinde mesaj attığı iddia edilen ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanan M.Ö'nün avukatı Akın Demir katıldı.

Duruşmada sanık avukatı Demir, önceki savunmalarına atıfta bulunarak, müvekkilinin yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu ve bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi.

Sanığın ailesinin de tutukluluk nedeniyle mağdur olduğunu savunan Demir, müvekkilinin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın adından sanığa yüklenen suçun niteliği bakımından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

