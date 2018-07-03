Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

Gümüşhane'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin görülen davada, örgütün emniyet imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz 2016 gecesi sohbet grubundaki polislere örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan "Asker eğer sizin oraya gelirse direnç göstermeyin, verdikleri emirleri yerine getirin." mesajı attığı iddia edilen ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanan M.Ö, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının davaya katılma talebini de değerlendirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, 2 yıldır tutuklu bulunduğunu söyledi. Dosyada kendisine isnat edilen suçların hiçbirisini işlemediğini savunan sanık, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Akın Demir de önceki savunmalarına atıfta bulunarak müvekkiliyle aynı durumdaki sanıkların bir şekilde tahliye edildiğini savundu.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu ileri süren avukat, sanığın adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın adından Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, sanığa yüklenen suçun niteliği bakımından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

