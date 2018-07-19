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Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

"Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Torul Jandarma Komutanı Talip Kahraman'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, tutuksuz sanık eski Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman'ın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve önceki celsede Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığının da müdahil olduğu duruşmaya, "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kahraman'ın avukatı Akın Demir katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Akın Demir, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine yazılan müzekkereye cevabın beklenmesine ve sanık hakkında yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gümüşhane Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "Yurtta Sulh Konseyi"nin bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla 24 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahraman hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda tanıkları dinlemiş ve Kahraman'ın tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermiş, bir önceki celsede de Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığının davaya müdahil olma talebini kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık FETÖ/PDY Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi

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