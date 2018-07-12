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Gümüşhane'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

Eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail Taştan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail Taştan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yapıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Taştan'ın avukatı Ali Haydar Dereli ve tanıklar katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan avukat H.K, tanık olarak dinlendi.

H.K, sanık Taştan ile meslektaş ve 15 yıllık mesai arkadaşlığı olduğunu belirtti.

İsmail Taştan'a ithafen, "Kendisini çok iyi tanıyamamışım, cezaevinde çok iyi tanıdım" ifadelerini kullanan tanık H.K, "Denge Hukuk Derneği ile ilgili sanık yanıma geldi ve 'dernek kuralım' dedi. O, bu fikri ortaya attı ve 'diğer avukatları da bana bırak' dedi. Diğer avukatları da o ikna etti ve dernek kuruldu. Ben de bir hukuk derneği olarak içinde bulundum. Onun dışında kendisinin Gümüşhane'de bir kısım hayır faaliyetlerinde bulunduğunu biliyordum. Sanığın FETÖ/PDY kapsamında eylemine ilişkin bir bilgim yoktur. Sanığın benim şahsım ile ilgili beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Aynı suçlamayla tutuksuz yargılanan Y. B. de sanık Taştan'ı şirketlerinin avukatlığını yaptığı için tanıdığını, başka bir bilgisinin bulunmadığını anlattı.

Sanık avukatı Ali Haydar Dereli ise tanıkların aleyhte beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve sanık Taştan hakkında yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Örgütle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda etkin pişmanlıktan faydalanan ve yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Taştan'ın, duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.

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FETÖ/PDY gümüşhane Gümüşhane Bayburt eski baro başkanı İsmail Taştan

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