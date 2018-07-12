Gümüşhane'deki FETÖ/PDY davası

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail Taştan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yapıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Taştan'ın avukatı Ali Haydar Dereli ve tanıklar katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan avukat H.K, tanık olarak dinlendi.

H.K, sanık Taştan ile meslektaş ve 15 yıllık mesai arkadaşlığı olduğunu belirtti.

İsmail Taştan'a ithafen, "Kendisini çok iyi tanıyamamışım, cezaevinde çok iyi tanıdım" ifadelerini kullanan tanık H.K, "Denge Hukuk Derneği ile ilgili sanık yanıma geldi ve 'dernek kuralım' dedi. O, bu fikri ortaya attı ve 'diğer avukatları da bana bırak' dedi. Diğer avukatları da o ikna etti ve dernek kuruldu. Ben de bir hukuk derneği olarak içinde bulundum. Onun dışında kendisinin Gümüşhane'de bir kısım hayır faaliyetlerinde bulunduğunu biliyordum. Sanığın FETÖ/PDY kapsamında eylemine ilişkin bir bilgim yoktur. Sanığın benim şahsım ile ilgili beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.