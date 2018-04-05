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Gümüşhane'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valisi Memiş: -"Şu anda operasyonumuz sürüyor. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Özkürtün beldesi kırsalında bir grup teröristle yaşanan sıcak temasa ilişkin, "Şu anda operasyonumuz sürüyor. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok." dedi.

Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Vali Memiş, kırsalda yürütülen operasyona ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 14.30 sıralarında uzun süredir takip edilen Karadeniz bölgesindeki, sayıları çok az olan terörist unsurlarla sıcak temas sağlandığını anımsattı.

Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin, kış üstlenmesinden çıkacak olan ve Afrin operasyonuyla büyük hezimete uğrayan terör örgütünün, Türkiye'nin her yerinde eylem yapabileceği istihbaratı ve bilgisini değerlendirerek uzun süredir arazide olduğunu bildiren Memiş, şöyle devam etti:

"Uzun süredir bölgede hem jandarma hem de emniyet unsurlarımız arazide olduğu için Allah'a hamd olsun yapılan önemli istihbari çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla sıcak temas sağlandı. İki askerimiz ayağından hafifçe yaralandılar. Hiçbir şekilde hayati tehlikeleri yok. Bu çocuklarımız birebir çatışmaya giren askerlerimiz. Onlar şu anda Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildiler. Orada her türlü müdahale kendilerine yapılacak."

- "Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da"

Memiş, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verdiğini de aktararak, "Kendileri her zaman olduğu gibi bu operasyonda da bizim yanımızdalar. Bütün takviye güçler ve ekiplerimizle beraber yanımızda olduklarını ifade ettiler. Bu dağlar Gümüşhanelilerin. Bu dağlarda biz, sayıları ne olursa olsun terörist değil, vatandaşlarımızın gezmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da" ifadesini kullanan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yaylalar, bu güzellikler bizim adeta yalancı cennet gibi gördüğümüz turizm destinasyonlarımız. Onun için vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, müsterih olsunlar. Sayıları çok az olan bu terörist unsurları en kısa sürede bertaraf etmek azminde ve kararlılığındayız."

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