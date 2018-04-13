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Gümüşhaneli Bayram Aktürk’ün organları hastalara umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Bayram Aktürk, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhaneli Bayram Aktürk’ün organları hastalara umut olacak

Gümüşhane’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Bayram Aktürk, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Aktürk’ün organları ailesi tarafından bağışlandı.
Edinilen bilgiye göre, Devlet Su İşleri 223. Şube Müdürlüğü emrinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Aktürk, Salı günü akşam saatlerinde Bağlarbaşı mahallesinde bir arkadaşına ait olan kafede çay içtikten sonra işe gitmek için ayağa kalkınca olduğu yere yığıldı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aktürk’ün beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca hemen yoğun bakım servisine alındı. Burada uyutularak makineye bağlanan Aktürk, aradan geçen 48 saatlik süre içerisinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Aktürk’ün organları da ailesi tarafından bağışlandı. Aktürk, organ bağışı sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde merkeze bağlı Akçakale köyünde toprağa verilecek.

Gümüşhaneli Bayram Aktürk’ün organları hastalara umut olacak

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