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Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi Süleymaniye Mahallesinden başladı.

Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi Süleymaniye Mahallesinden başladı. Burada araçlardan inen 14 sporcu araç yolunu takip ederek 6 kilometre mesafedeki Canca Kalesine ulaştı.
Burada yürüyüşe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş’ten Canca Kalesi ve Süleymaniye Mahallesiyle ilgili bilgi alan sporcular, Gümüşhane’nin kuşbakışı manzarasında yanlarında getirdikleri yiyecekleri yedi.
Molanın ardından sporcular Soğukpınar, Canca yaylası ve Limon Deresi boyunca yürüyerek Süleyman Bey Konağına ulaşarak toplam 11 kilometrelik parkuru tamamladı.
Yıllardır doğa yürüyüşleri ve ekstrem faaliyetleriyle Gümüşhane’nin tanıtımına yaptıkları katkı nedeniyle GÜDAK ekibine özel olarak teşekkür eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, dağcılığın yanısıra bisiklet, jeep safari gibi çeşitli sporlara oldukça müsait olan Gümüşhane’de bu tür etkinliklerin de yapılmasının şehir tanıtımına değer katacağını belirterek bu tür STK’ların artması gerektiğini söyledi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise 2 haftada bir düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bu hafta Turizm Haftası için yürüdüklerini, özellikle tarihi Süleymaniye mahallesi ve Canca Kalesine dikkat çekmek için bu parkuru seçtiklerini söyledi.
Hem Süleymaniye hem de Canca’nın Gümüşhane’nin önemli turizm noktaları olduğunu dile getiren Akbulut, burada yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için teşekkür etti.

Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

Gümüşhaneli dağcılardan Turizm Haftası yürüyüşü

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