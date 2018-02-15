Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkilikler düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Valilik binası önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çimen, günün anlamına ilişkin açılan şeref defterini imzaladı.

Akşam saatlerinde ise Gümüşhane Belediyesince "Kurtuluş ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak 15 Temmuz Zafer Meydanı'na geldi.

Burada düzenlenen törende mehteran gösterisinin ardından vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Çimen, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu çeşitli etkinliklerle kutlamayı planladıklarını ancak Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına saygı nedeniyle etkinliklerin büyük kısmını iptal ettiklerini söyledi.

-Şehitler için mevlid