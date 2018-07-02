MUĞLA (AA) - Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali yararına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Yakaköy Mahallesi'ndeki Dibeklihan Kültür Sanat Köyü'nde sahneye çıkan Onay, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.Yoğun alkışlarla sahneye davet edilen sanatçı gecede, Bach, Cesar Franck, Adnan Saygun ve Chopin'nin eserlerine yer verdi.

Onay, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir gece için bir araya geldiklerini söyledi. Konseri, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali yararına yaptıklarını belirten Onay, "Festivalimizin gerçekleştirilebilmesi için pek çok yardımsever bu gece burada. Bodrum'da konserlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Konseri aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

