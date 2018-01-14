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Gümüşlük Koyu'nda Akdeniz foku heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki Gümüşlük Koyu'na son 1 haftada zaman zaman gelen Akdeniz foku, görenleri şaşırttı. Son olarak bu sabah uyumak için çıktığı bir sandalın üzerinde fark edilen sevimli fok, daha sonra tekrar suya girip, gözden kayboldu.

Gümüşlük Koyu'na bu sabah erken saatlerde giren Akdeniz foku ilgi odağı oldu. Önce plaja çıkan 2 metre boyundaki fok, daha sonra koydaki sandallardan birinin üzerinde biri süre uyudu. Ardından tekrar denize giren sevimli fok, gözten kayboldu. Fokun, son bir hafta içinde 3'üncü kez koya geldiğini söyleyen evli, iki çocuk annesi bilgisayar uzmanı Melek Cansun, "Yılbaşında iki haftalık tatil için İzmir'den Bodrum'a geldik. Bu sabah yürüyüş yaparken, koydaki bir sandalın üzerinde hareket eden bir şey görünce şaşırdık, Yaklaştığımızda Akdeniz foku olduğunu gördük. Başkaları da foku görmüş. Fokların, buraya yarım mil uzaklıktaki Çavuş Adası'ndaki mağaralarda barındığını biliyoruz. Belki de yiyecek bulmak için buraya gelmiştir" dedi.

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