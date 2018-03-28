Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizlik çalışmaları, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti. İki saat süren temizlikte, 506 kilo atık toplandı. Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, turizm sezonu öncesinde Bodrum koylarını temizlemeye devam etti. Her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, bu hafta da Gümüşlük Koyu'nu temizledi. Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri de çalışmaları izledi. Öğrencilere de toplanan atıkların doğada yok olma süreleriyle ilgili bilgi verildi. İki saat süren temizlikte deniz dibinden cam, plastik, teneke, ahşap, alüminyum ve tekstil olmak üzere toplam 506 kilo atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene 19 noktada yapılması planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, 31 Mart'ta Adaboğazı'nda ve ardından Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum'da devam edecek.
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