Güncel altın fiyatları 8 Mart Perşembe: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Geçen haftayı doların yükselişine paralel olarak artışla kapatan altın, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve beklentilerin altında kalması sonrasında piyasada tepki satış olarak görüldü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Dün güne çeyrek altın 266 lira, gram altın 163 lira ile başlarken gün içinde düşüşle 265 TL ve 162 TL seviyesi ile kapattı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın şu an kaç lira? İşte 8 Mart Perşembe günü güncel altın fiyatları... 8 MART 2018 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Anlık olarak altın fiyatları; 162,36 liradan alınan gram altın, 162,41 liradan, 259,77 liradan alınan Çeyrek altın 265,54 liradan, 517,92 liradan alınan Yarım altın 531,09 liradan, 1075 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 1087 liradan, 1039,08 liradan alınan Tam Ziynet altını, 1058,93 liradan satılıyor. Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak aşağıdaki bağlantıdan 7/24 takip edebilirsiniz. ALTIN FİYATLARINDA SON DURUMU Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 162 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.327 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirileceği açıklamasının küresel piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu kaydetti. Çin ve Avrupa ülkelerinden, Trump'ın korumacı politikalarına yönelik açıklamaların küresel piyasalarda endişelerin daha da artmasına neden olduğunu, bunun da altın fiyatlarını pozitif etkilendiğini ifade eden Memiş," Altının ons fiyatı geçen hafta 1.302 dolar seviyesine gerilemişti. Yeni haftaya 1.326 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatında yükseliş 1.350 dolar seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket edeceğini belirterek, teknik açıdan 162 liranın destek, 164 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 2018 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir. BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek. Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti. Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR? Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır. Cumhuriyet Altını (Ata Altın) : Cumhuriyet altını ya da diğer adıyla ata altın, 22 ayar ve 7.216 gramdır. Cumhuriyet altının çapı 22 mm'dir. T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi(1923) ve bunların altında da basım tarihi bulunmaktadır. Diğer yüzün de ise; ''Hakimiyet Milletindir'' ibaresi, Atatürk resmi ve bunların altında da ''Ankara'' ibaresi yer almaktadır. Tam Altın : Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. Tam altın çapı 30 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Tam Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Tam altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.