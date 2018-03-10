Güncel döviz kurları 10 Mart Cumartesi: Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira?

10 Mart Cumartesi dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte güncel döviz kurları...
Dolar alış: 3,8101 / Dolar satış: 3,8123
Euro alış: 4.6908 / Euro satış: 4.6921
İngiliz Sterlini alış: 5.2570 / Satış: 5.2810
Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.
ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446'ya kadar yükseldi" dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.
Öte yandan Draghi toplantı sonrası açıklamalarında para politikasının gelişmelere tepki vermeye devam edeceğini ve arz-talep kaynaklı enflasyonun zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.
Bu açıklamanın ardından euro, dolar karşısındaki kazançlarını büyük oranda geri verdi. Euro/dolar paritesindeki gerileme ile euro/TL de yönünü aşağı çevirdi.
Dün euro/TL 4.74 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördükten sonra günü 4.72 seviyesinden kapatmıştı. Euro sabah 07:20 sularında 4.7130 civarında seyrediyor.
ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO
Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.
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