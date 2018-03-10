Güncel döviz kurları 10 Mart Cumartesi: Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira?

10 Mart Cumartesi dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte güncel döviz kurları...

10 ARALIK 2018 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 3,8101 / Dolar satış: 3,8123

Euro alış: 4.6908 / Euro satış: 4.6921

İngiliz Sterlini alış: 5.2570 / Satış: 5.2810

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DOLAR KURUNDA SON DURUM

Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.

ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446'ya kadar yükseldi" dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.