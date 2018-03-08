Güncel döviz kurları 8 Mart Perşembe: Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira?

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne yükselişle başladı. Beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası 3.83'ün hemen altına kadar yükselen dolar/TL, dün 90 seviyesinin altında 89,70'ler civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksinden bulduğu destekle 3.79'un altına geriledi. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz açıklamaları sonrasında dolar 3,80 liraya yükseldi. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 8 Mart Perşembe günü güncel döviz kurları...
Dolar alış: 3,8028 TL / Dolar satış: 3,8034 TL
Euro alış: 4.7209 TL / Euro satış: 4.7225 TL
İngiliz Sterlini alış: 5.2760 TL / Satış: 5.2960 TL
Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından altı haftanın zirvesinden geriledi.
Salı günü Fed Başkanı Powell'ın yaptığı "şahin" tondaki açıklamaların ardından yükselişe geçen ve dün, 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 90,90'da bulunan dolar endeksi, Trump'ın gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Endeks, bu sabah 90,15 civarında yer alıyor.
Bu gelişmelere paralel olarak hafta içinde 3.78-3.82 aralığında oynaklığın izlendiği kur bu sabah saat 08:40'da 3.8095'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6790 ve euro/dolar 1.2280 seviyesinde yer aldı.
BORSALAR SERT DÜŞTÜ
Ek gümrük vergisi, pay piyasası tarafında ise sert düşüşlere neden oldu. ABD'de Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,68, S&P 500 Endeksi yüzde 1,33 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 geriledi.
Wall Street'deki değer kaybını takip eden Asya borsalarında da düşüşler yaşandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Güney Kore hisselerindeki düşüş öncülüğünde yüzde 1.1 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.9 düştü. Güney Kore'nin POSCO endeksi yüzde 3 ve Japonya'nın Nippon Steel endeksi yüzde 4 geriledi.
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