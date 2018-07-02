GÜNCELLEME 1- Minik Leyla köyde ölü bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla'nın cesedi, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.

Ceset, yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- "Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.

Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ile Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

