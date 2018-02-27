KOCAELİ (AA) - Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden dün adliyeye sevk edilen 60'ının savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça salıverilirken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen 10 kişi tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece dün ve bugün adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 45'i tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartı, 7'si de de savcılık tarafından salıverildi.