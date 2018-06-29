GÜNCELLEME 2 - ABD'de silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde "Capital Gazette" adlı yerel gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Soruşturmayı yürüten polis şefi William Krampf, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu yönüyle saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Polis yetkilisi Steve Schuh da saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını belirtti. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin bölgeye ulaşıp olaya müdahale ettiğini kaydetti.

- Şüphelinin kimliği belli oldu

Daha sonra Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç polis yetkilisi, şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğunu bildirdi.