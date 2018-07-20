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GÜNCELLEME (2) - ABD'de tekne kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Missouri eyaletinde Table Rock Gölü'nde turistleri taşıyan gezinti teknesi alabora oldu - Kazada 17 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR ve ABD BAŞKANI TRUMP'IN TAZİYE MESAJI EKLENDİ

BRANSON (AA) - ABD'nin Missouri eyaletinde turistleri taşıyan gezinti teknesinin Table Rock Gölü'nde batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Stone Şerifi ofisinden büro amiri Wendy Doucey, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki Table Rock Gölü'nde, dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olması sonucu kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Böylece ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Teknede bulunan 31 yolcudan 14'ü kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 7 yaralı olduğu ifade edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

ABD Ulusal Hava Servisi, kaza sırasında etkili olan rüzgar hızının saatte 105 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın ardından twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Missouri'de meydan gelen korkunç tekne kazasına uğrayanların ailelerinin ve dostlarının acısını derinden paylaşıyorum. Çok büyük bir trajedi, çok büyük bir kayıp. Tanrı hepinizi korusun." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Missouri Table Rock Gölü tekne

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