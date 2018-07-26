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GÜNCELLEME 2 - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

Patlama ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde meydana geldi - Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde gerçekleşen patlamanın bireysel bir güvenlik vakası olduğunu açıkladı - Pekin Kamu Güvenliği Bürosu saldırganın dışında ölü ve yaralı bulunmadığını bildirdi AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİ

PEKİN (AA) - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

Olay yerine giden AA muhabiri, patlamanın Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandığını bildirdi.

Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle polis geniş bir alanı kordon altına aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği önünde gerçekleşen patlamanın bireysel bir güvenlik vakası olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısında gerçekleşen patlamanın bireysel bir güvenlik vakası olduğunu belirterek, olaya hızlıca ve uygun şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu da yaptığı açıklamada, vakayı gerçekleştiren şahsın İç Moğolistan Bölgesi’nden ve Ciang soyadlı 26 yaşında biri olduğu bilgilerini paylaştı.

Şahsın öğleden sonra saat bir sularında kalkıştığı olayda patlayıcı olarak havai fişek ve çatapat kullandığı ifade edilirken, olay sonrasında saldırganın yaralanmasının dışında herhangi bir ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi. Yaralı saldırganın tedavi altına alındığı, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ABD’nin Pekin Büyükelçiliği de Çin’in sosyal paylaşım platformu Wechat (Veyşin) üzerinden yaptığı açıklamada, patlamadan saldırganın dışında kimsenin zarar görmediğini ve elçilik binasının hasar almadığını duyurdu.

Elçiliğin kentin Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan giriş kapısı önünde olay sonrası yerde cam kırıkları ve kan izleri olduğu görüldü.

Çin polisi bölgedeki güvenliği artırırken, olayın nedenine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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