GÜNCELLEME 2 - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

PEKİN (AA) - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

Olay yerine giden AA muhabiri, patlamanın Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandığını bildirdi.

Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle polis geniş bir alanı kordon altına aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği önünde gerçekleşen patlamanın bireysel bir güvenlik vakası olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısında gerçekleşen patlamanın bireysel bir güvenlik vakası olduğunu belirterek, olaya hızlıca ve uygun şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu da yaptığı açıklamada, vakayı gerçekleştiren şahsın İç Moğolistan Bölgesi’nden ve Ciang soyadlı 26 yaşında biri olduğu bilgilerini paylaştı.

Şahsın öğleden sonra saat bir sularında kalkıştığı olayda patlayıcı olarak havai fişek ve çatapat kullandığı ifade edilirken, olay sonrasında saldırganın yaralanmasının dışında herhangi bir ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi. Yaralı saldırganın tedavi altına alındığı, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.