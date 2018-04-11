GÜNCELLEME 2 - Adana'da otomobil baraj gölüne devrildi

Öte yandan, otomobilin göle devrildiği bölgede 01 Z 1238 plakasının takılı olduğu bir araç tamponu bulundu.

Ekiplerin otomobilde, sürücü Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu değerlendirdiği bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobili bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, baraj gölünde yaptığı aramada bir kız çocuğuna ait cesede ulaştı. İncelemede cesedin, 13 yaşındaki Elif Hoşça'ya ait olduğu belirlendi.

Çalışma başlatan ekipler, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle yapılan arama çalışmalarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı, içinde 3 cesedin daha bulunduğu tahmin edilen aracın yeri tespit edildi.

Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça da olayı haber aldıktan sonra geldiği bölgede gözyaşı dökerek çalışmaları takip etti.

Bu arada, bölgede etkili olan yağış ekiplerin çalışmasını güçleştirdi.

- Çocuklarıyla annesinin mezarını ziyarete gitmiş

Otomobilin sürücüsü Musa Hoşça'nın (38) ablası Gülseren Gülmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin, 3 çocuğu Elif (13), Ebubekir (9) ve Umut Hoşça (14) ile Kayseri'den Yerdibi köyüne geldiğini söyledi.

Gülmüş, kardeşinin yaklaşık 6 yıl önce vefat eden annesi Elif Hoşça'nın mezarını çocuklarıyla ziyaret ettiğini ve tekrar Kayseri'ye dönmek üzere yola çıktıklarında kazanın meydana geldiğini belirtti.

Saimbeyli Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Gönül, kazanın meydana geldiği bölgeye bariyer yapılmasını istediklerini söyledi.