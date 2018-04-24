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GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 05:38 | Son Güncelleme

Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır illerinde de hissedildi - Depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu - Depremzede Yılmaz: - "Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar" - Esnaf Yakaryılmaz: - "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi" DEPREMİ YAŞAYAN VATANDAŞLARIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde ciddi herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

- Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi.

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti.

Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.

Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok." diye konuştu.

- Geçen yıl da 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.

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