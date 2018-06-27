HABER

GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti - Rektör Prof. Dr. Ali Gür: - "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti" ENKAZDA İNCELEME ÇALIŞMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada ise saat 07.00'de eğitim maksadıyla havalanan "TC-GUB" tescil kodlu uçakla saat 08.00 civarında temasın kesildiğini belirtti.

Yalnız uçuş görevini icra eden öğrenci pilot Mehmet Önal'ın naaşına jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığını dile getiren Gür, kazada yaşamını yitiren Önal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
\

- Uçuşu tamamlasa pilot olacaktı

Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede Besni Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesinden uzman ekipler, enkazın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından arazinin çevresine güvenlik şeridi çeken yetkililer, gün içerisinde Ankara'dan gelecek teknik ekibin incelemesini tamamlaması sonrasında uçağın enkazını bulunduğu yerden kaldıracak.

Bu arada yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman'a gönderildi.

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağı Adıyaman'da düştü

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Frankfurt'tan Eskişehir'e turist kafilesiFrankfurt'tan Eskişehir'e turist kafilesi
Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar ettiKorkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.