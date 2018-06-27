GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada ise saat 07.00'de eğitim maksadıyla havalanan "TC-GUB" tescil kodlu uçakla saat 08.00 civarında temasın kesildiğini belirtti.

Yalnız uçuş görevini icra eden öğrenci pilot Mehmet Önal'ın naaşına jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığını dile getiren Gür, kazada yaşamını yitiren Önal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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