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GÜNCELLEME - 2 Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''siyasi veya askeri casusuluk'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde 120 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 79 zanlı, gözaltına alındı - Çengelköy'deki villasında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Oktar'ın kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 şüpheliden aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 79 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, çocuğun alıkonulması, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 22 ilçedeki 115 adres, Ankara'da 2 ilçedeki 3 adres, Muğla ve Antalya'da birer adres olmak üzere 120 adrese operasyon düzenlendi.

- Oktar, kaçmak isterken yakalandı

Operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

Oktar'ın kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan." dedi.

Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.

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