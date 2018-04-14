GÜNCELLEME 2 - Ağrı'da çatışma

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.
Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı bir asker de helikopterle Van'daki bir hastaneye sevk edildi.
Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçtığı belirtildi.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, güvenlik güçlerinin bir grup terörist tespit ettiğini ifade etti.
Timlerin terörist grupla sağladığı sıcak temasta çatışma çıktığını anlatan Elban, "Operasyonda 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlarımız sürüyor." dedi.
Yaralı 3 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıca, Mehmetçik'in Ağrı Dağı bölgesinde son bir haftada yaptığı operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin de sağ olarak yakalandığı kaydedildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.
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