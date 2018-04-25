GÜNCELLEME 2 - Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri meslekten ihraç edilen 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

