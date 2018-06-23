GÜNCELLEME 2 - Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.
Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı sudan çıkardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu. Yanak, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmaları başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda Yanak ve Altan da sudan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada, baraj kenarında kurtarma çalışmalarını izleyen çocukların aileleri sinir krizleri geçirdi.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 3 çocuk da hayatını kaybetti.
Nurullah Yanak'ın cenazesi Gaziosmanpaşa'daki Özel Başarı Hastanesi morguna, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ın cenazeleri Sultangazi'deki Özel Gazi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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