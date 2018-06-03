GÜNCELLEME 2 - Antalya açıklarında sürat teknesi battı: 9 ölü

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk 9 kişinin kimlikleri belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.
Bunun üzerine bir sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.
Sahil güvenlik unsurlarınca, hava vasıtalarıyla tespit edilen 3'ü erkek, biri kadın 4 göçmen kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir kişi (erkek) ve sabah saatlerinde de sahil güvenlik unsurlarının arama çalışmalarında bir kişi (erkek) daha kurtarıldı.
Kekova'ya götürülerek 112 Acil Servis personeline teslim edilen göçmenler, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 7'si çocuk 9 göçmenin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.
Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Faciada yaşamını yitirenlerin Derin (13), kardeşleri Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit (3) ile Mehmet (14), Hüseyin (45), Elif (35) ve Zehra Bilal (10) olduğu tespit edildi.
Ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılanların da faciada 5 çocuklarını kaybeden İdris Raşit ve eşi Zeynep Osman ile Gıyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), Ahmet Şerif (34) ve Mahmud Zeydan (40) olduğu öğrenildi.
- "Adli tahkikat sonucu daha detaylı bilgilere ulaşılacak"
Demre Kaymakamı Murat Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 02.30 sıralarında göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiğini söyledi.
Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucu 9 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten Uz, şöyle konuştu:
"Diğer 6 Suriyeli sağ kurtarıldı. Çok acı bir olay. Bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyorum, adli tahkikat sonucu bu işi organize edenler veya bu işin içinde olanlarla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılacak. Kurtarılan son yaralıyı Kekova Adası açıklarında denizde yüzerken arama kurtarma faaliyeti yapan dalış teknesi buldu."
- Faciada 5 çocuklarını kaybettiler
Faciadan kurtulan ancak 5 çocuklarını kaybeden İdris Raşit ve Zeynep Osman çifti, hastanede gözyaşlarına hakim olamadı.
Raşit, "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." diye konuştu.
Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini belirten Raşit, "Bizi tekneye attılar. 'Gidin' dediler. Teknede kaptan ve her şey var zannediyordum ancak kimse kullanmayı bilmiyordu. 10 dakikalık yolda 2 saat denizde kaldık. Sonunda tekne battı. Sonra Türk askeri geldi, bizi kurtardı. Türk askeri olmasaydı ben de gidiyordum, eşim de gidiyordu. Kimse kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.
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