GÜNCELLEME 2 - Antalya açıklarında sürat teknesi battı: 9 ölü

Sahil güvenlik unsurlarınca, hava vasıtalarıyla tespit edilen 3'ü erkek, biri kadın 4 göçmen kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir kişi (erkek) ve sabah saatlerinde de sahil güvenlik unsurlarının arama çalışmalarında bir kişi (erkek) daha kurtarıldı.

Bunun üzerine bir sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.

Demre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Faciada yaşamını yitirenlerin Derin (13), kardeşleri Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit (3) ile Mehmet (14), Hüseyin (45), Elif (35) ve Zehra Bilal (10) olduğu tespit edildi.

Ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılanların da faciada 5 çocuklarını kaybeden İdris Raşit ve eşi Zeynep Osman ile Gıyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), Ahmet Şerif (34) ve Mahmud Zeydan (40) olduğu öğrenildi.

- "Adli tahkikat sonucu daha detaylı bilgilere ulaşılacak"

Demre Kaymakamı Murat Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 02.30 sıralarında göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucu 9 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten Uz, şöyle konuştu:

"Diğer 6 Suriyeli sağ kurtarıldı. Çok acı bir olay. Bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyorum, adli tahkikat sonucu bu işi organize edenler veya bu işin içinde olanlarla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılacak. Kurtarılan son yaralıyı Kekova Adası açıklarında denizde yüzerken arama kurtarma faaliyeti yapan dalış teknesi buldu."