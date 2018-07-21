GÜNCELLEME 2- Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlıya tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde kayınpederinin evinde 2 kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ile 2 komşusunu pompalı tüfekle öldürüp eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan M.D'nin (56) İsabeyli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler zanlıyı olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfekle gözaltına aldı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan M.D. tutuklandı.

Bu arada, M.D'nin, emniyette verdiği ifadesinde, saldırı nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Ben de hiç düşünmeden eve gittim bu saldırıyı yaptım." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Tedavileri devam eden zanlının kızı, eşi ve diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.