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GÜNCELLEME 2 -Beşiktaş'ta yolda çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle Karaköy istikameti trafiğe kapatıldı - Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı. İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de yolun çöken kısmında incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçe, kamyon ve beton mikseri olay yerine geldi.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

- "Çökme, asfalt altındaki deformasyondan"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan ilk tespitlerde yoldaki çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlendi.

Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken, çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Yol Bakım Onarım, İSKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların tamamlanmasıyla yolun kısa sürede trafiğe açılacağı öğrenildi.

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Beşiktaş çökme İBB yol

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