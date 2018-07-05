GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağbelen mevkisinde çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını, helikopter, uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını kaydeden Civelek, "Yangında 3 hektarlık maki ve kısmen genç orman alanı zarar gördü. Bölgede olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz de bölgede kontrol ve tedbir amaçlı bekliyor." dedi.

Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 70 orman yangını söndürme işçisiyle müdahale ettiklerini aktardı.

Çelik, kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan yangında, yaklaşık 3 hektarlık maki ve ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında düşerek yaralanan bir işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle trafik ekipleri de bir süre bölgeye araç geçişlerine izin vermeyerek trafiği başka güzergahlara yönlendirdi.

