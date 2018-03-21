GÜNCELLEME 2 - Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada evde bulunan Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralandı.
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Geldi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa Devlet Hastanesindeki Bora ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güner'in tedavisi sürüyor.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum