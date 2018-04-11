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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da ilkokulda silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Nilüfer ilçesindeki ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı - Gözaltına alınan polis memuru görevinden uzaklaştırıldı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı - Okulda eğitime bir gün ara verildi - Vali Küçük, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti BURSA VALİSİNİN ZİYARETİ EKLENDİ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir ilkokulun müdürü ile müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokuluna gelen polis memuru İlhan Ö. (45), okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Bu arada, eğitim öğretime bir gün ara verilen okulun öğrencileri, evlerine gönderildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

- Emniyet Müdürlüğünün açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.

Olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca idari soruşturma başlatılarak polis memurunun açığa alındığı ve müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

- Vali Küçük'ten ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcı Sinan Delibaş'ı ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Küçük, hastane görevlilerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Bursa yaralama

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